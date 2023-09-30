3 أنواع للنزلات المعوية.. اعرف طرق الوقاية

كتبت نهير عبد النبى

النزلات المعوية من أكثر المشكلات التي يعانى منها الكثيرون، وقد يختلف نوع الإصابة من شخص لآخر، وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد سيد استشارى باطنة وجهاز هضمى وكبد جامعة الإسكندرية،

إن هناك ثلاث أنواع من النزلات المعوية هى:

-نزلات معوية طفيلية مثل " الاميببا والجارديا" ، وهى عبارة عن ألم فى البطن واسهال ، ويتم علاجها عن طريق مضاد للتقلصات أو علاج الطفيل نفسه".

-نزلات معوية فيروسية، واعراضها "اسهال ، ألم فى البطن وتقلصات ،وارتفاع بسيط في درجة الحررة ممكن توصل لـ 38 درجة".

-نزلات معوية بكتيرية ، وتكون اعراضها عبارة عن ألم فى البطن واسهال وارتفاع شديد فى درجة الحرارة .

وأضاف،" مع ظهور أي أعراض يجب إجراء الفحوصات والتحاليل لمعرفة نوع الفيروس إذا كان"فيروسى او بكتيري أو طفيلى"، وعلى حسب النوع يصف الطبيب العلاج المناسب لها".

وانهى حديثه قائلا" هناك بعض الطرق للوقاية من النزلات المعوية والتي أهمها" تجنب أكلات الشارع التي تحتوى على نسبة عالية من الفيروسات والعدوى والاهتمام بتناول الأطعمة فى المنزل والاهتمام بغسل الطعام جيدا قبل طهيه".