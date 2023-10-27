الطبيعي يكسب.. الخضراوات تقوى المناعة وتعوض نقص الفيتامينات في الخريف

كتبت فاطمة ياسر

خلال فصل الخريف تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، نتيجة لتغيرات الطقس ، وحثت العديد من الدراسات الطبية على ضرورة تناول بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية لتقوية المناعة والحماية من الإصابات الفيروسية والبكتيريا.

وحول ذلك أكدت الدكتورة إيمان فكري استشاري التغذية والسمنة كليه الطب جامعة عين شمس، أن الجسم يعاني خلال فصل الخريف من نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية، وهذا يعد السبب وراء ضعف منظومة المناعة وإصابته بأمراض، كتساقط الشعر، وجفاف البشرة، ونزلات البرد.

وأوضحت إيمان أن تناول فيتامين سي له شروط، فيمكن تناوله بعد الإصابة بنزلات البرد أو الكورونا، والهدف تقوية الجهاز المناعي والحماية من مضاعفات المرض، فيمكنك أخذ حبة جرعة 500 يوميا خلال الإصابة وبعدها، ولكن عليك عدم الاستمرار في تناوله حتي لا يعتاد الجسم عليه، وتقليل فرص الاستفاده منه.

وحثت استشاري التغذية والسمنة، علي ضروررة تناول الخضراوات والفواكه المرتبطة بفصل الخريف للحصول على فوائدها بشكل طبيعي دون تناول الحبوب التعويضية عن الفيتامينات، ولذا يمكنك تناول البلح، القلقاس فهي أطعمة غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم خلال هذه الفترة من السنة أي فصل الخريف.

وأكدت استشاري التغذية والسمنة، علي ضرورة إجراء تحاليل طبيبة تكشف حقيقة إذا كان الجسم بالفعل بحاجة إلي أخذ الحبوب التعوضية للفيتامينات كفيتامين سي وأ ود وب، أم لا، ويتم اكتشاف هذا الأمر بعد اجراء التحاليل التي تكشف نسبة الفيتامينات والعناصر الغذائية بالجسم.

وأخيرا نصحت استشاري التغذية والسمنة، على ضرورة التعرف على الخضراوات والفواكه الموسمية، أي التي تظهر في كل فصل من فصول السنة وتناولها للوقاية من الأمراض.