تحرير 41 محضرا متنوعا بـ3 مراكز للمخالفين من التجار بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس مدن قلين والحامول ودسوق وكفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ ، من تحرير 33 محضراً تموينياً متنوعاً، لأصحاب المحال، من الحملات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار شن الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمدن والقرى.

قال المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه تحرر 8 محاضر متنوعة لأصحاب المحال والمخابز، خلال حملات، لمتابعة مدى توفير الخبز حسب المواصفات القياسية، وتوفير السلع الغذائية، ووضع الأسعار على السلع.

أكد اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين بمحافظة كفرالشيخ، أن مجلس المدينة شن حملة رقابية وتموينية بالتعاون مع إدارة التموين، وإدارة الصحة، والطب البيطري، لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، لضبط السلع المخالفة، وإلزام التجار بالإعلان عن الأسعار.

وقال رئيس مركز ومدينة قلين، إن الحملة تمكنت من تحرير 8 محاضر متنوعة منهم محضر عدم إعلان عن أسعار و4 محاضر شهادة صحية، و3 محاضر لبضائع ومواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الحملات التي شهدتها مدينة دسوق، تمكنت من تحرير 15 محضراً متنوعاً منهم 5 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، و8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم الاعلان عن الاسعار.

وأكد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أن الحملات على الأسواق تمكنت من تحرير 10 محاضر متنوعة، للتجار، لعدم الاعلان عن الاسعار، ومحاضر صحة،وضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.