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"تموين كفر الشيخ": توريد 202.2 ألف طن قمح للشون والصوامع

الإثنين، 26 يونيو 2023 03:30 م
"تموين كفر الشيخ": توريد 202.2 ألف طن قمح للشون والصوامع توريد قمح - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي،  يتم من خلال 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية ،حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها،  وفقا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

 وأكد الهابط، أن محافظ كفر الشيخ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك  بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة؛ وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام، وحتى اليوم الاثنين، 202 ألف و200 طن قمح.

وأضاف الهابط، أن هناك إجازة منحها وزير التموين والتجارة الداخلية، لمواقع الاستلام إجازة عيد الأضحى خلال الفترة من 27 يونيو حتى 30 يونيو الجاري، على أن تعاود مواقع الاستلام عملها اعتبارا من الأول من يوليو.

 


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