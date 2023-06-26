"تموين كفر الشيخ": توريد 202.2 ألف طن قمح للشون والصوامع

وأضاف الهابط، هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية ،حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

وأكد الهابط، أن محافظ كفر الشيخ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة؛ وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام، وحتى اليوم الاثنين، 202 ألف و200 طن قمح.

وأضاف الهابط، أن هناك إجازة منحها وزير التموين والتجارة الداخلية، لمواقع الاستلام إجازة عيد الأضحى خلال الفترة من 27 يونيو حتى 30 يونيو الجاري، على أن تعاود مواقع الاستلام عملها اعتبارا من الأول من يوليو.