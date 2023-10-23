أخبار مصر.. طقس غد مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى لقيادات الكونجرس الأمريكى: نرفض استهداف المدنيين وسياسات العقاب الجماعى للفلسطينيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى رأسهم السيناتور "ليندساي جراهام"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، انطلاقاً من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة.

قيادات الكونجرس: مصر الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم العربى

أكد وفد الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأولوية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، مثمناً المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، مع الإشارة إلى أن مصر تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي. رئيس الوزراء يستعرض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالى والقطاع الخاص عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادى، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، وإيهاب رزق، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للتعليم والأغذية والزراعة، والدكتور محمد الشرقاوى، مساعد وزير التعليم العالى، والمستشار شريف مجدى، المستشار القانونى لوزير التعليم العالي.

وزير الخارجية يشارك فى جلسة مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري سوف يتوجه اليوم الاثنين إلى نيويورك، للمشاركة في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري.

الحكومة تنفى إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مراحل النقل خلال العام الجارى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما ترد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وزير التموين: نستهدف إنشاء 17 مركزا بمصر ضمن مشروع مراكز الغذاء الخضراء

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار التأكيد على توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية نموذج عمل لإشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتشغيل الجيل الجديد من المراكز الغذائية الخضراء GREEN FOOD HUBS ، وذلك لتطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والذى يتضمن إنشاء حوالى 17 مركز على مستوى الجمهورية .

وزير المالية: اليوم صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.

بلومبرج: دور مصرى محورى يعود للواجهة بعد حرب غزة أشاد تقرير لوكالة بلومبرج بالدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية في الوقت الحالي فيما يخص القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن قمة القاهرة للسلام أعادت إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه القيادة المصرية في ملفات عدة. وزارة التموين: مخزون القمح يتجاوز 5 أشهر وتوقعات بزيادة سعر إردب المحلى . أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، أنه من المقرر تقديم مذكرة إلى مجلس الوزارء لاعتماد زيادة جديدة فى أسعار توريد القمح من المزارعين للموسم القادم، لافتا إلى أن مخزون القمح الاستراتيجى يتجاوز 5 أشهر مقبلة، وأن الحكومة تسعى دائما إلى تقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة حجم المحصول المورد لصالح الوزارة

متحدث جيش الاحتلال: 308 قتلى من الجنود و222 أسيرا فى غزة

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط 308 قتلى من الجنود، ووجود 222 أسيرا في غزة، لافتا إلى أن القوات البرية نفذت غارات محدودة في قطاع غزة ، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

شعره كيرلى وأبيضانى وحلو.. استشهاد الطفل يوسف فى كاريكاتير اليوم السابع

سلط كاريكاتير اليوم السابع بريشة الفنان أحمد خلف الضوء على استشهاد الطفل يوسف ابن الطبيب الفلسطيني محمد حميد أبو موسى، الذى ظل يبحث عن طفله بين غرف الإنعاش والطوارئ وصولاً لثلاجة الموتى وهنا كانت الصدمة ونهاية رحلة البحث فوجد ابنه جثة هامدة وكل ما فعله أنه احتضن طفله واحتسبه عند الله شهيدًا ولم يقل سوى كلمة واحدة: "الحمد لله".

الهلال الأحمر الفلسطينى يؤكد استحالة إخلاء مستشفى القدس عقب تهديدات إسرائيل

أكد مدير العمليات بالهلال الأحمر الفلسطيني عبد العزيز أبو عيشة استحالة إخلاء مستشفى القدس عقب التهديدات التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها في أي لحظة.

رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل قتلت 1800 طفل فى غزة ونتعرض لحرب إبادة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن غزة تتعرض للقصف المستمر وشبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضي في المستشفيات التي شارف فيها الوقود على الانتهاء مع استمرار قطع التيار الكهربائي ومنع الماء والدواء والطعام عن أهالي غزة، متابعا: "ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية وأصحاب حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري وإعادة شرايين الحياة إلى أهالي غزة المحاصرين بالموت".

مجلس الزمالك يجتمع اليوم لأول مرة بعد اعتماد نتيجة الانتخابات من الأولمبية

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاً اليوم لأعضاء المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الجديد من اللجنة الأولمبية. وتعقد الجلسة بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم المقرر لها الرابعة عصر اليوم، الاثنين، حيث تم اعتماد النتيجة أمس من جانب اللجنة الأولمبية ، على أن يتسلم المجلس الجديد مهام عمله رسميا فى الرابعة عصر اليوم.

الحبس 3 سنوات لزوج مذيعة شهيرة فى واقعة مصرع مدير بنك ضحية عقر كلب

عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم الإثنين زوج ومديرة منزل مذيعة فى واقعة وفاة مدير بنك، نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023 بالحبس 3 سنوات وسنتين لمديرة منزلها في واقعة مصرع جارهم مدير بنك بسبب عقر كلب.

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ5087 شهيدا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ 5087 شخصا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسنا إضافة إلى إصابة 15273 مواطنا بجراح مختلفة.

وكيل أحمد فتوح: لا توجد مفاوضات مع الأهلى.. ورغبة اللاعب البقاء فى الزمالك

أكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك ، أنه لم تحدث أى مفاوضات مع النادى الأهلى بشكل رسمى خلال الفترة الماضية، وأن كل ما يثار حول هذا الأمر غير صحيح.

طقس غد مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 31 درجة