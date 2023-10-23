اليوم السابع
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الإثنين، 23 أكتوبر 2023 10:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 102 فلسطينى من الضفة الغربية

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 10:01 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 102 فلسطينى من الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 102 فلسطيني من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 59 شخصًا من محافظة "الخليل" الجنوبية، من بينهم 40 عاملًا من قطاع غزة، والذين طردوا أو هربوا من أماكن عملهم داخل أراضي الـ 48 (إسرائيل) نتيجة العنصرية والاضطهاد منذ الحرب الجارية بين فصائل المقاومة وإسرائيل. 

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 11 آخرين من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة،واعتقلت قوات الاحتلال كذلك 11 فلسطينيًا من قرى محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية. 

وفي شمال الضفة، جرى اعتقال 3 من "طولكرم"، و3 من "جنين"، و6 من "نابلس". 

وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال 9 مواطنين فلسطينيين من محافظة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية. 

 







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اسرائيل




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