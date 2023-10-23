اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 02:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طائرات الاحتلال تقصف مُحيط مستشفى القدس في غزة.. فيديو

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 01:26 ص
طائرات الاحتلال تقصف مُحيط مستشفى القدس في غزة.. فيديو قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت مُحيط مستشفى القدس في غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أبشع المجازر في فلسطين، إذ استهدفت طائراتها مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الإثنين الماضي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.

وقد أسفرت الغارة الجوية على مستشفى المعمداني، عن قتل وإصابة مئات الفلسطينيين، إضافة إلى اندلاع حريق ضخم في أجزاء من المستشفى، وتدمير جزء كبير منه.







إسرائيل

فلسطين

الاحتلال الاسرائيل

غزة

مستشفى القدس في غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة