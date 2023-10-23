طائرات الاحتلال تقصف مُحيط مستشفى القدس في غزة.. فيديو

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت مُحيط مستشفى القدس في غزة.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أبشع المجازر في فلسطين، إذ استهدفت طائراتها مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الإثنين الماضي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.
وقد أسفرت الغارة الجوية على مستشفى المعمداني، عن قتل وإصابة مئات الفلسطينيين، إضافة إلى اندلاع حريق ضخم في أجزاء من المستشفى، وتدمير جزء كبير منه.
🚨🚨عاجل ..— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) October 22, 2023
قصف يستهدف محيط مستشفى القدس في غزة. pic.twitter.com/7eWOF6Y0l6
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة