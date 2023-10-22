اليوم السابع
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وقفة تضامنية لمحاميى الإسكندرية لتأييد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

الأحد، 22 أكتوبر 2023 02:24 م
وقفة تضامنية لمحاميى الإسكندرية لتأييد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية نقابة محامين الاسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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نظمت نقابة المحامين بمحافظة الإسكندرية، وقفة تضامنية أمام مجمع محاكم الإسكندرية، شارك فيها العديد من المحامين على مستوى المحافظة، للتنديد بما ارتكبه العدوان الإسرائيلي من مجازر بشرية بحق الأشقاء الفلسطينيين بغزة وقصف المستشفيات والمنازل وقتل الأطفال والنساء والأسر، ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية، منذ اندلاع الحرب علي غزة. 

وردد المحامون أثناء وقفتهم عبارات تضامنية مع القضية الفلسطينية وتندد بالأحداث الجارية ضد الشعب الفلسطينى، والممارسات التى تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين في غزة من الأطفال والنساء وكبار السن العزل.

 

محامين نقابة الإسكندرية أثناء الوقفة التضامنية لفلسطين
محامين نقابة الإسكندرية أثناء الوقفة التضامنية لفلسطين

 

اعضاء مجلس نقابة محامين الإسكندرية أثناء وقفة تضامنية
اعضاء مجلس نقابة محامين الإسكندرية أثناء وقفة تضامنية

 

وقفة تضامنية لمحامين الإسكندرية لدعم الدولة المصرية
وقفة تضامنية لمحامين الإسكندرية لدعم الدولة المصرية

 

وقفة لتقابة محامين الإسكندرية تضامن مع الفلسطينيين
وقفة لتقابة محامين الإسكندرية تضامن مع الفلسطينيين






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وقفة تضامنية للمحامين

موقف مصر الداعم

القضية الفلسطينية

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