اليوم السابع
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وقفة لنقابة المحامين بسوهاج تدين الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين.. صور

الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:58 م
وقفة لنقابة المحامين بسوهاج تدين الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين.. صور نقابة المحامين بمحافظة سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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نظمت نقابة المحامين بمحافظة سوهاج اليوم الأحد وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى ، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ 13 يوما، وذلك داخل مجمع محاكم سوهاج .

ورفع المحامون، لافتات "محامين سوهاج متضامنين مع الشعب الفلسطيني" ، كما رفعوا" أعلام مصر وفلسطين والكوفيات الفلسطينية ، كما رددوا هتافات: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين " "ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله "، "بالروح بالدم نفديك يا اقصى". 

وقال عادل أبو الشباب نقيب المحامين بسوهاج، إن المحاميين باعتبارهم جزء من ضمير الأمة والشعب المصرى ، وهم الفصيل الوطنى الذى حافظ على هوية القضية الفلسطينية ، فإن نقابة المحامين تعلن تضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية وتؤيد جهود الدولة فى إنهاء هذه الأزمة على أساس حل الدولتين اسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها غزة .


كما ردد المحامون، هتافات داعمة للقضية الفلسطينية منها «بالروح بالدم نفديك يا اقصي، فلسطين عربية ، معاك يا سيسي، يا فلسطين يا فلسطين قوة وعزة ليوم الدين".

 
 
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