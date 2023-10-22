فوائد صحية لتناول بذور السمسم الأسود.. اعرف التفاصيل

كتبت رانيا عامر

بذور السمسم الأسود مليئة بقوة من العناصر الغذائية، وكانت جزءًا لا يتجزأ من الطب التقليدي ومأكولات الطهي لعدة قرون، هذه البذور مشتقة من نبات السمسم، تتميز بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعلها إضافة قيمة لنظامك الغذائي، ذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

فوائد بذور السمسم الأسود ​1. غني بالمواد المغذية بذور السمسم الأسود غنية بالمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك، والتي تعتبر حيوية لصحة العظام والرفاهية العامة، بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على دهون صحية وبروتين عالي الجودة، ما يجعلها خيارًا غذائيًا صحيًا.

2. قوة مضادة للأكسدة تعتبر هذه البذور مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، وتساعد مضادات الأكسدة على مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والالتهابات والشيخوخة المبكرة، خاصة أن دمج بذور السمسم الأسود في نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في صحتك العامة.

3. صحة القلب تناول بذور السمسم الأسود يعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة أنها تحتوي على السيسامين، الذي ثبت أنه يخفض مستويات الكوليسترول ويدعم صحة القلب، ودمجها في روتينك الغذائى قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. دعم الجهاز الهضمي بذور السمسم مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، ما يعزز الهضم الصحى، وتساعد الألياف في انتظام حركة الأمعاء، وتساعد في منع الإمساك، ودعم صحة الأمعاء، ويعد الجهاز الهضمي الصحي هو أهم شيء لامتصاص العناصر الغذائية. 5.فوائد الجلد والشعر هذه البذور غنية بفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة معروف بخصائصه الصديقة للبشرة. يساعد فيتامين E في الحفاظ على صحة البشرة، ومنع علامات الشيخوخة، وتعزيز التوهج الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن العناصر الغذائية الموجودة في بذور السمسم الأسود تدعم أيضًا صحة الشعر.

6. الحد من التوتر تحتوي بذور السمسم الأسود على المغنيسيوم، وهو معدن يلعب دورًا حاسمًا في استرخاء الأوعية الدموية وتقليل التوتر، إن تضمين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل بذور السمسم الأسود في نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في الشعور بالهدوء والاسترخاء.