ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الأخلاق وأثرها فى بناء الفرد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "نصر أكتوبر في عيون الشعراء" ألقاها الدكتور النوبي عبد الراضي، موضحاً إنه كيف أثر انتصار أكتوبر المجيد في الشعراء، ورسالة صلاح عبد الصبور إلى أول جندي رفع العلم في سيناء.

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الأخلاق وأثرها في بناء الفرد" حاضرتها الدكتورة علا على، موضحةً تعريف مفهوم الأخلاق، وأمثلة على الأخلاق التى تساعد في بناء الفرد، وطرق مواجهة بعض السلوكيات الغير حميدة، ومرجعيات الفرد في التحلي بالأخلاق، حيث تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي حيث.

وأقامت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية للشاعر ناصر الدسوقي وألقى قصيدة بعنوان "اضغاث أحلام" من الديوان الرابع "من رقصات حافة النهر"، وقصيدة عامية بعنوان "انا الشهيد" من ديوان "بقيتي فين"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "مواجع"، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "الحمد لله.. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"، وأعد المركز الحضري إنشاد ديني بعنوان" يا قبة يا خضرة "ألقاها ممدوح محمد، كما نفذ المركز ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز.

كما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس بعنوان "الكذب وان الصدق ينجي" أداء مني عبد الرحمن، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها ولاء جابر، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية "تزيين بنس الشعر" نفذتها فاطمة أحمد، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد بصحبة رواد المكتبة.