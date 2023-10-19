ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول التلاحم الوطني والإبداع والانسجام الروحي.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "أبطال صنعوا النصر" ألقاها شعبان شلبي، موضحا حرب أكتوبر 73 ومرور 50 عاماً على الإنتصار العظيم، الاستعداد لمواجهة العدو، ومراحل النصر وعبور خط بارليف، ورفع علم مصر على أرض سيناء، ومبادرة السلام بعد الإنتصار العظيم.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" التلاحم الوطني" أوضح محمد علي مفهوم التلاحم الوطني وهو تلاحم وتقارب أفراد المجتمع الواحد، والتلاحم هو تفاعل بين طرف أو أطراف مع بعضه البعض في الخير، ويجب علينا أن تعلي قيمة التلاحم الوطني، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر أيام وسنين" ألقاها محمد حنفي متحدثا عن انتصارات أكتوبر والآثار المترتبة على انتصارات أكتوبر سياسيا وعسكريا واجتماعيا واقتصاديا، والدروس المستفادة منها وتلاحم الشعب والشرطة في وحدة واحدة في عهد الرئيس أنور السادات، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذها مينا عادل بصحبة رواد المكتبة.

كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الإبداع والانسجام الروحي" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن الإبداع يلامس الروح ويلامس عنان السماء، والإنسان الروحي العميق بينك وبين ما يفعله، ولا يصبح الفنان مبدع فنانا دون الوصول إلى تلك النقطة، كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "سمات الشعر في العصر الأموي" أوضح الشاعر أحمد عراقي إنتقال الشعر في العصر الأموي من الغزل العفيف إلي الغزل العذري والغزل العمري، والغزل العمري نسبة إلى عمر بن أبي ربيعة ونبذة عن حياته وسمات شعره، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر بعنوان "غني لي بالعود ".

أعد المركز الحضري عرض مسرح عرائس للأطفال أعدها مروان جمال، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد بصحبة رواد المكتبة، كما أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "الثعلب يكشف الأسرار" تأليف صابر توفيق سردتها غادة محمد، بينما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "أماكن ومعالم _خط بارليف" سردتها ثناء محمود، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "و كان يوما" تأليف إبراهيم أصلان سردتها وردة حسن، حيث تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.