إصلاح كسر مياه بمنطقة طوسون فى المنتزه ثان بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أكد حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، إصلاح كسر ماسورة مياه شرب، وذلك في ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأعلن حي المنتزه ثان، برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب من خلال التنسيق بين إدارة المتابعة الميدانية بالحي و شركة مياة الشرب بالإسكندرية، وإصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بمتفرعات شارع 25 بحرية، بمنطقة طوسون، وعقب الانتهاء من أعمال إصلاح الكسرإعادة الشئ لأصله، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات المعنية، لإعادة الطريق لوضعه الأصلي وتمهيده سير ومرور السيارات وإنجاز الأعمال في وقت قياسي .