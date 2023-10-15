اليوم السابع
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إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة اللبان فى الإسكندرية.. صور

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:21 ص
إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة اللبان فى الإسكندرية.. صور إصلاح كسر ماسورة مياة بمنطقة اللبان بالاسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قام حى الجمرك بمحافظة الإسكندرية، بإصلاح كسر ماسورة مياه شرب، وذلك في ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وقالت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، إن الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياة الشرب بشارع الوسطي بمنطقة اللبان بتواجد إدارات الحي ، مكلفه كافة المسئولين بتجهيز المعدات اللازمة، لإنهاء أعمال إصلاح الماسورة وللقيام بأعمال الردم وإصلاح الكسر وإعادة الشئ لأصلة ، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة.
 
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات المعنية من الطرق والمرور والحي برفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب هطول الأمطار علي المحافظة ، وإعادة الطريق لوضعه الأصلي وتمهيده للسير ومرور السيارات وإنجاز الأعمال في وقت قياسي .
 
إصلاح كسر ماسورة مياة بمنطقة اللبان بالاسكندرية
إصلاح كسر ماسورة مياة بمنطقة اللبان بالاسكندرية

حي الجمرك إصلاح كسر ماسورة مياة بالاسكندرية
حي الجمرك إصلاح كسر ماسورة مياة بالاسكندرية

 







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