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وزير خارجية المغرب: نشكر مصر على الجهود الخيرة لصالح السلام والاستقرار فى المنطقة

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:24 م
وزير خارجية المغرب: نشكر مصر على الجهود الخيرة لصالح السلام والاستقرار فى المنطقة ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب
رامى محيى الدين

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قال ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب:" نشكر مصر على الجهود الخيرة لصالح السلام والاستقرار في المنطقة."

وأضاف خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية: المملكة المغربية تتمنى أن تبعث هذه القمة 5 رسائل رئيسية إلى المجتمع الدولى .. أولا الدعوة إلى خفض التصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة ويلات صراع قد يفضى إلى ما تبقى من فرص وأمل الاستقرار والسلام.

ثانيا: الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعدم استهدافهم وفق مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الاسلامى والقيم الإنسانية المشتركة.

وثالثا: ضرورة السماح بالمساعدات  الإنسانية بسرعة وإنسيابية وبكمية كافية لقطاع غزة بالوضع الانسانى أصبح لا يطاق

رابعا: رفض كل الحلول والأفكار الهادفة إلى ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الامن القومى للدول المجاورة .

وخامسا: الحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تفضى إلى حل الدولتين دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب  مع دولة إسرائيل .

وأضاف أن المملكة المغربية متشبثة بخيار السلام واستقرار المنطقة والازدهار لجميع الشعوب وتؤكد استعدادها للتنسيق مع جميع الشركاء للانخراط فى تعبئة دولية لوقف الاعتداء.

 







قمة _القاهرة _للسلام

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