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وزيرة خارجية اليابان: هناك أكثر من مليون شخص بغزة في أصعب الحالات الإنسانية

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:50 م
وزيرة خارجية اليابان: هناك أكثر من مليون شخص بغزة في أصعب الحالات الإنسانية وزيرة خارجية اليابان
كتب محمد عبد العظيم

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قالت يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان: هناك أكثر من مليون شخص في غزة في أصعب الحالات الإنسانية.

وأضافت خلال كلمتها في قمة القاهرة للسلام: "اليابان عقدت مشاورات مع الدول المحيطة من أجل العمل إلى حل الأزمة الحالية، والتحدي الآن هو تحديد الموقف الإنساني لأن هناك مليون شخص في غزة على الأقل هم في أصعب الحالات الإنسانية، وعلينا دخول المساعدات الإنسانية، ولشعب قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وهو أمر حتمي وإلزامي من خلال إجراء الرعايا الأجانب وهم أصدقاء للفلسطينيين، ونعلن عن توفير 10 مليارات دولار لتقديم المساعدات بناء على احتياجات على الأرض بطريقة فورية.

 







قمة _القاهرة _للسلام

قمة القاهرة للسلام

قمه القاهره للسلام

قمة السلام بالقاهرة

قمة القاهرة للسلام 2023

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