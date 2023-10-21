"راديو السويد": موميكا يعتزم معاودة حرق القرآن فى استوكهولم

وكالات

ذكر موقع "راديو السويد"، أن المتطرف سلوان موميكا، يعتزم تنظيم "فعالية جديدة" لحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية استوكهولم اليوم السبت.

وذكر الموقع: "على الرغم من أن احتجاجاته السابقة ربما تكون قد أثارت هجوما إرهابيا ضد مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل، يخطط موميكا لتجمع جديد لحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم يوم السبت، وقد حصل على إذن من الشرطة لتنظيم التجمع".

هذا وحذر رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، من أن السويد لم تواجه تهديدا أمنيا في تاريخها الحديث كما هو الآن، منددا بهجوم بروكسل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل مواطنين سويديين.

وتابع كريستيرسون: "تشير كل الدلائل إلى أن ما حصل كان هجوما إرهابيا استهدف السويد ومواطنين سويديين، ليس لسبب غير أنهم سويديون"، مضيفا أنه يشعر بـ"حزن يتعذر فهمه".

وكان المتطرف سلوان موميكا قد أثار موجة غضب واسعة على مستوى العديد من الدول والمنظمات الإسلامية، كما لا تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم، بعد إقدامه على جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم أمام تجمعات نظمها في استوكهولم.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي تلك الدول في أكثر من بلد عربي.