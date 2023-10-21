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رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارات بتكليف عدد من الأساتذة رؤساء أقسام بكلياتهم

السبت، 21 أكتوبر 2023 12:14 م
رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارات بتكليف عدد من الأساتذة رؤساء أقسام بكلياتهم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور أيمن فوزي المستكاوي، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق؛ للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 
كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم عطية إبراهيم عيسى، الأستاذ بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدسوق؛ للقيام بعمل رئيس القسم.
 
كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة سحر محمد عزت، أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات بمحافظة المنوفية؛ للقيام بعمل وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 
كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور إسلام شوقي، الأستاذ بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.
 

 







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