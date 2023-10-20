اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس جامعة الأزهر يعلن حملة للتبرع بالدم داخل الجامعة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:22 م
رئيس جامعة الأزهر يعلن حملة للتبرع بالدم داخل الجامعة جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية وحدة المسلمين في هذا التوقيت الذي يستدعي بذل الجهد والمال ومد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة اتفاق حكماء الأمة الإسلامية على تشكيل قوة ردعٍ؛ لمواجهة أي اعتداءٍ خارجي، مؤكدًا أن المسلمين في كل العالم قوة كبرى لا يستهان بها إذا توحدت كلمتهم، وأن وقتنا الحالي هو وقت القوة ولن يدافع عنا إلا أنفسنا.
 
ودعا المصريين للتكاتف خلف القضية الفلسطينية، ودعم القيادة السياسية لاتخاذ القرارات المناسبة؛ للحفاظ على أمن مصر القومي.
 
وأعلن رفض التهجير لأهل غزة؛ لأن تهجيرهم يعني فقدان الأرض والعرض، مشيرًا إلى أن الجامعة ستبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل بداية حملة كبيرة للتبرع بالمال، وتجهيز مساعدات غذائية وطبية لأهالي غزة.
 
وألمح  إلى ثواب الشهداء وعظم أجرهم عند المولى -عز وجل- وأن أهل فلسطين في رباط إلى يوم القيامة، وأن الله سينصرهم ويخذل عدوهم، وأن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وستدعمها بكل ما أوتيت من دعم مادي ومعنوي.






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