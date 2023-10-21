اليوم السابع
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حميميم: التحالف الدولى ينتهك بروتوكولات منع الاشتباك فى سوريا

السبت، 21 أكتوبر 2023 07:00 ص
حميميم: التحالف الدولى ينتهك بروتوكولات منع الاشتباك فى سوريا قوات التحالف الدولى - ارشيفية
وكالات

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انتهك التحالف الدولى فى سوريا بقيادة الولايات المتحدة بروتوكولات منع الاشتباك بتحليق طائرات مسيرة في المجال السورى، مرتين خلال 24 ساعة.

وذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، الأميرال فاديم كوليت، خلال إحاطة قدمها، أن حالتي انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019 قام بهما التحالف الدولي في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، كانت هناك أنباء تفيد بأن المسلحين في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا يستعدون للقيام بعمل استفزازي ضد وحدات من القوات المسلحة الروسية باستخدام مواد سامة.







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الحرب فى سوريا

روسيا




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