جامعة الأزهر بأسيوط تنظم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى

كتب لؤى على

صرح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنه انطلقت اليوم من داخل الحرم الجامعي بأسيوط مسيرة ضخمة تضم الآلاف من المشاركين من كافة منسوبي الجامعة من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب وطالبات الفرع، مؤيدين قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حفظ الأمن القومي المصرى ، ورفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء، مؤكداً علي اصطفاف كافة منسوبي الجامعة مع القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، وحفظ الأمن القومي لمصر.

وأضاف أن الآلاف من المشاركين في المسيرة أكدوا رفضهم التام لما يحدث فى غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطينى، منددين بالروح بالدم نفديك يا أقصى، ونحن فداك يا فلسطين تعبيرا عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطنيين، والتنديد بجرائم إسرائيل، حيث شارك بها مايزيد أكثر 3000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.