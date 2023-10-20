فرنسا تعتقل مراهقا حمل سكينا خارج كنيس يهودي

كتبت: هناء أبو العز

ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على مراهق كان يحمل سكينًا فى ستراسبورغ خارج كنيس يهودي.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد تم القبض على المراهق بعد أن خبأ السكين فى كمه. وادعى أنه عثر بطريق الخطأ على السكين، الذى يبلغ طول نصله 12 سم، فى جيبه وادعى أنه لم يكن يعلم أن المبنى كان معبدًا يهوديًا.

يذكر أن مستوى التأهب بشكل عام فى أوروبا أصبح باللون الأحمر، خاصة بعد أن تمكنت الشرطة من القبض على رجلين ألقيا زجاجات مولوتوف على معبد يهودى فى وسط برلين، مضيفة أنها ألقت القبض على رجل آخر كان يردد شعارات معادية للسامية.