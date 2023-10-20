وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يشاركان فى قمة القاهرة لحل أزمة غزة

كتبت ــ هناء أبو العز

أعلنت وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا، كاترين كولونا، وأنالينا بيربوك، مشاركتهما غدًا السبت، في قمة القاهرة للسلام.

وأضافت مصادر لشبكة رويترز، أن بيربوك ستتوجه إلى القاهرة مساء يوم الجمعة بعد محادثات في تل أبيب وبيروت.

ويأتي الإعداد للقمة بناء على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة الأزمة في غزة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الدعوة لعقد القمة تعكس خطورة الوضع في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاريتين كولونا في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة يوم الإثنين، إن فرنسا ستشارك في القمة.

ويأتي تأكيد الحضور بعد ساعات من توصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى اتفاق هاتفي يوم الأربعاء بشأن الإدخال المستمر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.

وعقب مكالمته مع السيسي، قال بايدن، إنه سيتم تسليم حوالي 20 شاحنة مساعدات إلى غزة، مشيرًا إلى أن العملية ستتطلب ما يقرب من ثماني ساعات من التنسيق، متوقعًا أن تصل المساعدات إلى غزة بحلول يوم الجمعة.

ولا تزال قوافل المساعدات المنقذة للحياة، الممتدة لأميال عديدة والمقدمة إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب، في انتظار ممر آمن، حيث تعرض الجانب الفلسطيني من المعبر لأربعة غارات جوية شنتها إسرائيل.