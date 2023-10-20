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المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح توصيل مرافق مؤقتة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 09:00 ص
المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح توصيل مرافق مؤقتة.. اعرف التفاصيل مركز تكنولوجى
كتبت – مرام محمد

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تتيح المراكز التكنولوجية ضمن خدماتها الحكومية المقدمة للمواطنين، خدمة استخراج تصريح توصيل مرافق مؤقتة (كهرباء – مياه)، وتصريح مطابقة وتوصيل مرافق دائمة (كهرباء – غاز – مياه – صرف صحي)، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:
 
المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح توصيل مرافق مؤقتة (كهرباء – مياه)
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.
-شهادة إشراف من مهندس معتمد من النقابة.
-صورة ترخيص المباني.
-أصل عقد مقاولة معتمد.
-إخطار بدء التنفيذ طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية معتمد.
 
 
المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح مطابقة وتوصيل مرافق دائمة (كهرباء – غاز - مياه – صرف صحي)
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.
-بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر من الجهة الإدارية.
-شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من المهندس المشرف ونقابة المهندسين.
-شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق.
-لوحة معماري (الوجهات – البدروم – الأرضي - الأدوار المتكررة – السطح).
-لوحة إنشائي للمحاور والأعمدة (معتمدة من الجهة الإدارية).
-صورة ترخيص المباني.
-صورة فوتوغرافية للعقار من الأربع جهات.






المراكز التكنولوجية

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المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح توصيل مرافق مؤقتة

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح مطابقة وتوصيل مرافق دائمة

مرافق



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