المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح توصيل مرافق مؤقتة.. اعرف التفاصيل

كتبت – مرام محمد

تتيح المراكز التكنولوجية ضمن خدماتها الحكومية المقدمة للمواطنين، خدمة استخراج تصريح توصيل مرافق مؤقتة ( كهرباء – مياه)، وتصريح مطابقة وتوصيل مرافق دائمة (كهرباء – غاز – مياه – صرف صحي)، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح توصيل مرافق مؤقتة (كهرباء – مياه)

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

-شهادة إشراف من مهندس معتمد من النقابة.

-صورة ترخيص المباني.

-أصل عقد مقاولة معتمد.

-إخطار بدء التنفيذ طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية معتمد.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح مطابقة وتوصيل مرافق دائمة (كهرباء – غاز - مياه – صرف صحي)

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

-بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر من الجهة الإدارية.

-شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من المهندس المشرف ونقابة المهندسين.

-شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق.

-لوحة معماري (الوجهات – البدروم – الأرضي - الأدوار المتكررة – السطح).

-لوحة إنشائي للمحاور والأعمدة (معتمدة من الجهة الإدارية).

-صورة ترخيص المباني.

-صورة فوتوغرافية للعقار من الأربع جهات.