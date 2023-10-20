الرئيس التركى يشارك في قمة القاهرة للسلام

كتبت: هناء أبو العز

يشارك الرئيس التركى رجب طيب أرودغان في قمة القاهرة للسلام والمنعقدة غدًا بالعاصمة الإدارية، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتم تأكيد حضور زعماء قطر واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة.

وستعقد القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات خلال فترة قصيرة بناء على دعوة من مصر، ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع الرئيس التركي أردوغان، وملك الأردن، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، بالإضافة إلى وزراء خارجية بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.