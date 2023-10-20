اتمشى وبلاش سكريات.. تخلص من الكرش بخطوات سهلة

كتبت مروة محمود الياس

دهون البطن أو الكرش أحد أبرز أنواع السمنة الموضعية التى تتركز فى منطقة معينة من الجسم، وهي البطن والأجناب، ومن المشكلات التى يعاني منها الكثيرون.

الدهون الموضعية فى منطقة البطن تتكون من خلال العادات اليومية الخاطئة سواء عادات غذائية أو حركية وغيرها، واضطراب مواعيد تناول الوجبات، والإسراف فى تناول الدهون والأطعمة المقلية وغيرها، فضلا عن ضعف حركة الجسم، كلها منظومة تنتج لنا فى النهاية سمنة موضعية فى منطقة البطن، وهنا تقدم الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية مجموعة من النصائح الهامة كي يتمكن من يعانى من دهون البطن من التخلص منها تدريجيا وبطريقة صحية: ومنها:

ـ اهتم بإدخال الألياف المشبعة فى نظامك الغذائى، فكل ما يحتوى علي الألياف يسبب الشبع وتقليل النهم ويتحكم فى الشراهة، وهو ما يساعد على تقليل نسب الدهون والسكريات التى يتناولها الشخص، ويعزز فكرة إنقاص الوزن بشكل عام ودهون البطن بشكل خاص.

ـ الابتعاد عن الإسراف فى تناول السكريات بأنواعها، واستبدالها بالمحليات الصحية مثل العسل.

ـ الاهتمام بالحركة والنشاط، ممارسة المشى اليومى كفيلة بالتخلص من الدهون الموضعية فى الجسم، أو ممارسة الرياضة بشكل عام.

ـ اهتم بانتقاء نوعيات صحية داخل وجبتك، الالياف، الخضراوات، الحبوب، الأطعمة منخفضة الدهون والسعرات، كلها خيارات صحية مشبعة تقلل من دهون الجسم الموضعية.

ـ ابتعد عن تناول المشروبات الغازية التى تقلل المناعة وتزيد الوزن وتضر الجسم والصحة.

ـ اهتم بالالتزام بنظام غذائى قليل النشويات والدهون والسكريات، وعالي الألياف.

ـ اهتم بالفاكهة كمصدر للسكر دون اسراف أو مبالغة.

ـ اهتم بالنوم لساعات كافية خلال اليوم، وكذلك قلل من فكرة تناول الطعام كلما شعرت بالضجر.

ـ اهتم بشرب المياه.