ما هو أكبر عدو لنزول دهون البطن.. استشارى تغذية هتقولك

كتبت فاطمة خليل

يواجه الكثيرون مشكلة دهون البطن أو الكرش، التى تسبب تراكم الدهون فى منطقة البطن ويكون هناك صعوبة فى التخلص منها، وهناك بعض العادات الخاطئة التى تؤثر على دهون البطن وتزيد منها، ونتعرف على أكبر عدو لدهون البطن فى السطور التالية.

قالت الدكتورة رضوى نبيل اسماعيل، استشارى التغذية العلاجية في قصر العيني، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أكبر عدو لنزول دهون البطن هو التوتر والقلق، حيث يؤدي القلق إلى قلة إفراز هرمونات الشبع وهو ما يؤدي لزيادة تناولك للطعام خاصة الحلويات والمعجنات.

وأوضحت أن التوتر يؤدي أيضا إلى قلة قدرة الجسم على حرق الدهون أو بطء معدل الأيض، وهو ما يزيد مشكلة دهون البطن صعوبة.

وأضافت أن هرمون الكورتيزول وهو المسئول عن التوتر يقلل حساسية الخلية للأنسولين المسئول عن حرق الدهون فى الجسم ، مما يجعلك لا تشبع ولا تحرق الدهون، وبذلك يكون هناك مقاومة للحرق ومقاومة للشبع.

وتابعت أن هذه المقاومة لحرق الدهون تزيد إنتاج الخلايا الدهنية، وهذه الخلايا الدهنية تفرز انزيمات تنشط الكورتيزول من الصورة غير النشطة إلى الصورة النشطة.

وأضافت أن الكورتيزول يؤثر أيضا على الغدة الدرقية ويقلل عمل هرمونات الغدة الدرقية .وأشارت إلى وجود بعض الفيتامينات والمعادن التي تقلل تأثير هرمون التوتر " الكورتيزول" وهى: فيتامين د، فيتامين ب ١ و ب٣ والماغنسيوم والكالسيوم.