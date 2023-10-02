يتبعها الناس بشكل أعمى.. أبرز خرافات عن إنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

يدرك معظمنا أهمية التغذية في الحفاظ على صحة الجسم، ومع ذلك، هناك الكثير من الخرافات التي تحيط بالتغذية، مع إنقاص الوزن بشكل صحى، لذا في هذا التقرير نتعرف على خرافات فقدان الوزن التي يتبعها الناس بشكل أعمى، وتصحيح هذه الخرافات، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

خرافات فقدان الوزن التي يتبعها الناس بشكل أعمى



الخرافة الأولى: لإنقاص الوزن، يجب على الشخص تقليل وجبات الطعام​

الحقيقة: تخطي وجبات الطعام يمكن أن يؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم وقد يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

ركز على تناول وجبات أصغر ومتكررة طوال اليوم، وركز على وجبات متوازنة ومحددة الأجزاء ووجبات خفيفة صحية طوال اليوم للحفاظ على مستويات التمثيل الغذائي والطاقة الثابتة.

الخرافة الثانية: تناول الدهون يعني زيادة الوزن​

الحقيقة: إن الدهون غير المشبعة، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون، مفيدة لصحة القلب والصحة العامة.

يمكن أن تساعد هذه الدهون في تقليل مستويات الكوليسترول السئ وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، يجب استهلاك الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي توجد غالبًا في الأطعمة المصنعة والمقلية، باعتدال.

الخرافة الثالثة: البروتينات متشابهة سواء من مصادر نباتية أو حيوانية​

الحقيقة: في حين أن البروتينات الحيوانية والنباتية يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، إلا أنها تختلف من حيث المحتوى الغذائي. توفر البروتينات الحيوانية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك، بروتينات كاملة مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

يمكن للمصادر النباتية مثل الفول والبقوليات والمكسرات والتوفو أن توفر أيضًا كمية وافرة من البروتين ولكنها قد تتطلب بعض التركيبة لضمان الحصول على صورة كاملة من الأحماض الأمينية.

يمكن أن يساعدك النظام الغذائي المتنوع في الحصول على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك.

الخرافة الرابعة: استخدام العسل كبديل للسكر المكرر صحي ولا داعي للحد من تناولهما​

الحقيقة: في حين أن السكريات الطبيعية والقليلة المعالجة مثل العسل هي بدائل صحية أكثر من السكريات المكررة، إلا أنها لا تزال سكريات، لذلك يجب الحذر من استهلاكها.

الخرافة الخامسة: الأكل الصحي مكلف

الحقيقة: الأكل الصحي لا يتطلب إنفاق الكثير من المال. ومن خلال التخطيط الدقيق، يمكن للشخص تحقيق أقصى استفادة من الأطعمة الأساسية مثل الفول والعدس والأرز والشوفان والبيض والفواكه والخضروات الموسمية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون تناول الطعام بالخارج أو طلب الوجبات الجاهزة أمرًا مكلفًا، وغالبًا ما تأتي هذه الخيارات بأحجام أكبر ومكونات غير صحية مضافة.

يتيح لك الطهي في المنزل تحمل مسؤولية المكونات وأحجام الطعام والتكاليف. علاوة على ذلك، فهي فرصة لتجربة الوصفات والنكهات المغذية.