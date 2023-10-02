نيويورك تايمز: روسيا ربما تخطط لاختبار صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن صورا بالأقمار الصناعية وبيانات الطيران تشير إلى أن روسيا ربما تستعد لاختبار صاروخ كروز تجريبى يعمل بالطاقة النووية، أو ربما أجرت بالفعل اختبارا على واحد، بمدى يصل إلى آلاف الأميال من الناحية النظرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات الطائرة والعربات عند وقرب قاعدة روسيا فى منطقة أركتيك البعيدة، متسقة مع استعدادات تمت لإجراء اختبارات على الصاروخ المعروف باسم بيورفييستنك أو SSC-X-9 Skyfall فى عامى 2017 و 2018 ، وفقا لتحليل نيويورك تايمز.

كما أن طائرات المراقبة الأمريكية تمت تعقبها فى المنطقة خلال الأسبوعين الأخيرين، وحذرت إنذارات الطيران الطيارين بتجنب المجال الجوى القريب.

وأجرت روسيا فى السابق 13 اختبارا نوويا معروفا بين عامي 2017 و2019، كانت جميعها غير ناجحة وفقا لتقرير من مبادرة التهديد النووي، وهى منظمة غير ربحية تركز على الحد من التسلح. ويمكن أن تكون الحوادث مميته، فقد تم إطلاق صاروخ فى عام 2019 لكنه سقط وانفجر فى النهاية أثناء محاولة استعادة مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون.

وقال داريل كيمبل، المدير التنفيذي فى اتحاد الحد من الأسلحة، إن الأمر غريب وخطير فى مرحلة الاختبار والتطوير. وأضاف أنه لم يتضح سواء كان الصاروخ بيورفيستنك قد تم اختباره مرة أخرى منذ عام 2019، لكن حتى فى حال إجراء اختبار ناجح، فإن الصاروخ سيظل أمامه سنوات قبل الانتشار التشغيلى.

وفى الاختبارات السابقة، فشل الصاروخ فى التحليق لمسافة قريبة من المدى المحدد، والمقدر بحوالي 14 ألف ميل، وقدر مسئولون أمريكيون أنه خلال الاختبارات الأكثر ناجحا، استمر فقط فترة أكثر من دقيقتين وطار الصاروخ لمسافة 22 ميل قبل أن يسقط فى البحر. بينما فشل المفاعل النووي للصاروخ فى التنشيط فى اختبار آخر وتسبب سقوطه على بعد أميال قليلة من موقع الإطلاق.