حكيم يبدأ احتفالية ميدان الجلاء بأغنية السلامو عليكم احتفالا بإعلان الرئيس الترشح

كتب محمد صبحى تصوي كريم عبد العزيز

بدأ الفنان حكيم إلى ميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى تقديم باقة أغانى تزامنًا مع إعلان الرئيس الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، واستهل الفنان حكيم بتقديم أغنية السلامو عليكمً، وسط تفاعل كبير من الآلاف المواطنين والجماهير المشاركين فى الاحتفالية.



واستقبل المشاركون إعلان الرئيس الترشح برفع الأعلام وبإطلاق الزغاريد وترديد هتافات تحيا مصر .





ويشارك فى الفاعلية الآلاف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة.





ورفع المشاركون لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.



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