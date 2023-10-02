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الرئيس السيسي لوزير التموين: مش مسيطر على الأسعار ليه؟.. والمصيلحي يتعهد: هتنزل

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:18 ص
الرئيس السيسي لوزير التموين: مش مسيطر على الأسعار ليه؟.. والمصيلحي يتعهد: هتنزل الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى سؤالًا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلًا:"الناس بتقول إنه الدكتور على  مش مسيطر على أسعار السلع فى السوق، أرجو إنك ترد؟".
 
جاء ذلك خلال جلسة "الأمن المائى والأمن الغذائى" فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
ورد وزير التموين: "ده من تأثير السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، صحيح هناك اختلافات فى الأسعار، ولما سعر البصل زاد أخدنا قرار بمنع تصدير البصل، والنهارده البصل ابتدى ينزل، وأنا مسئول قدام حضرتك وقدام المجتمع الأرز هيبتدى ينزل".
 
وأضاف وزير التموين: "لدينا احتياطى جيد من السكر، وعندي اجتماع مع التجار يوم الثلاثاء المقبل، وهيوافقوا ويمضوا دون أن ندخل فى تسعير جبرى لأن الدستور نص على إنه الاقتصاد المصرى اقتصاد حر، وقانون مكافحة الممارسات الاحتكارية أعطى الحق لوزير التموين لسلعة معينة ومدة معينة أن يعرض أسبابها على رئيس الوزراء لعرض الأمر على مجلس الوزراء لتحديد سعر لمدة محددة ولجأنا لهذا فى السكر فى 2017، والسكر عالميًا وصل لأرقام عالية جدًا".
 
وتعهد "المصيلحى" ببذل كل الجهد بالتعاون مع مجلس الوزراء للسيطرة على الأسعار.

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