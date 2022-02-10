3 أطعمة تجنبها للحفاظ على صحة الدماغ.. منها الإفراط فى السكر المضاف

كتبت - ميرفت رشاد

كل ما نأكله يؤثر على مظهرنا الجسدي وإدراكنا العقلي وأدائنا، يمكن لبعض الأطعمة أن تجعل عقولنا تتقدم في العمر بشكل أسرع، و يجب الانتباه إلى الأطعمة المسببة للالتهابات فقد تؤدي لتدهور الصحة البدنية فحسب ، بل وجد الباحثون أيضًا أن هذه الأطعمة يمكن أن تتسبب في تدهور وظائف المخ بشكل أسرع، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الأطعمة الالتهابية الواجب حذفها في نظامك الغذائي من أجل صحة الدماغ

1 - زيادة سكر:

تناول الكثير من السكر المضاف ثبت أنه يضعف الذاكرة ويزيد من خطر الإصابة بالخرف ، يمكن العثور على السكر المضاف في كل مكان تقريبًا من المشروبات والحلويات إلى تتبيلات السلطة.

2 - الكربوهيدرات المكررة:

الكربوهيدرات المكررة كامنة في الخبز الأبيض والمخبوزات وحبوب الإفطار، هذه الأطعمة تفتقر إلى القيمة الغذائية ، ويمكن أن يؤثر على الصحة المعرفية بعدة طرق ، بما في ذلك الوظيفة المتغيرة في عدة مناطق من الدماغ، بدلاً من ذلك ، اختر خيارات الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة الأخرى مثل تلك الموجودة في البقوليات والخضراوات.

3 - اللحوم المصنعة:

وجد الباحثون أن اللحوم المصنعة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف ، وهو مرض يحدده التدهور المعرفي، وتذكر أن الخيارات النباتية أفضل بكثير، حيث وجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا نباتيًا ونباتيًا منخفض الجودة ، بما في ذلك الأطعمة التي تحتوي على مكونات عالية المعالجة ، كانوا أكثر عرضة للاكتئاب.