اليوم السابع
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3 أطعمة تجنبها للحفاظ على صحة الدماغ.. منها الإفراط فى السكر المضاف

الخميس، 10 فبراير 2022 04:00 ص
3 أطعمة تجنبها للحفاظ على صحة الدماغ.. منها الإفراط فى السكر المضاف صحة الدماغ
كتبت - ميرفت رشاد

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كل ما نأكله يؤثر على مظهرنا الجسدي وإدراكنا العقلي وأدائنا، يمكن لبعض الأطعمة أن تجعل عقولنا تتقدم في العمر بشكل أسرع، و يجب الانتباه إلى الأطعمة المسببة للالتهابات فقد تؤدي لتدهور الصحة البدنية فحسب ، بل وجد الباحثون أيضًا أن هذه الأطعمة يمكن أن تتسبب في تدهور وظائف المخ بشكل أسرع، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الأطعمة الالتهابية الواجب حذفها في نظامك الغذائي من أجل صحة الدماغ

1  -   زيادة سكر:

تناول الكثير من السكر المضاف ثبت أنه يضعف الذاكرة ويزيد من خطر الإصابة بالخرف ، يمكن العثور على السكر المضاف في كل مكان تقريبًا من المشروبات والحلويات إلى تتبيلات السلطة.

2 -  الكربوهيدرات المكررة:

الكربوهيدرات المكررة كامنة في الخبز الأبيض والمخبوزات وحبوب الإفطار، هذه الأطعمة تفتقر إلى القيمة الغذائية ، ويمكن أن يؤثر على الصحة المعرفية بعدة طرق ، بما في ذلك الوظيفة المتغيرة في عدة مناطق من الدماغ، بدلاً من ذلك ، اختر خيارات الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة الأخرى مثل تلك الموجودة في البقوليات والخضراوات.

3 -   اللحوم المصنعة:

وجد الباحثون أن اللحوم المصنعة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف ، وهو مرض يحدده التدهور المعرفي، وتذكر أن الخيارات النباتية أفضل بكثير، حيث وجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا نباتيًا ونباتيًا منخفض الجودة ، بما في ذلك الأطعمة التي تحتوي على مكونات عالية المعالجة ، كانوا أكثر عرضة للاكتئاب.

 

 

 

 

 


صحة الدماغ

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النظام الغذائى

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