وقفة تضامنية داخل جامعة دمياط لتأييد موقف مصر الداعم للفلسطينيين

دمياط - هيثم مراد

شارك الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، وعددا من قيادات جامعة دمياط وقفة تضامنية بميدان الكتب داخل الجامعة بمشاركة عددا من الطلاب، لتأييد موقف الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون هتافات مؤيدة لموقف الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، إضافة إلي إقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين، فضلا عن ترديد هتافات أخرى تؤكد رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، أن الجميع يقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية في قراراتها الخاصة بدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا دور مصر القوى في احتواء الموقف بشكل يضمن تقديم الدعم اللازم للأشقاء في فلسطين.

وأشار رئيس جامعة دمياط، أن هناك دعم شعبي من كافة طوائف الشعب لقرارات الدولة المصرية وموقفها الخاص بالقضية الفلسطينية، موضحا أنا هناك ثقة تامة في قرارات القيادة السياسية الخاصة بهذا الشأن، مؤكدا أن جموع الشعب المصرى لا تتأخر في تقديم الدعم والتأييد لتلك القرارات وكذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وشهدت جامعة دمياط صباح اليوم وقفة تضامنية بميدان الكتب داخل حرم الجامعة، بقيادة الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.