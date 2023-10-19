نقابة المحامين بأسيوط تنظم وقفة تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

نظمت نقابة المحامين لمحافظة أسيوط بمجلسيها شمال وجنوب أسيوط وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، وذلك داخل مجمع محاكم أسيوط ،وردد المشاركون في الوقفة التضامنية هتافات تسقط تسقط إسرائيل، وبالروح والدم نفديكي يافلسطين ولا لتهجير الفلسطينين، وعاشت مصر حرة أبية، ورفع المشاركون الإعلام المصرية، والعلم الفلسطيني مطالبين المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفورى لممارسات ومجاذر قوات الإحتلال الإسرائيلي ، وضرورة مرور المساعدات.

وكان بيان صادر عن مجلسي نقابتي شمال وجنوب أسيوط قد دعا إلي وقفة تضامنية داخل مجمع محاكم أسيوط اليوم تنديدا بالعدوان الصهيوني الغاشم علي الشعب الفلسطيني الباسل ودعما لصموده وتأييدا للموقف الوطني المصري.