الكهرباء: 30% نسبة اﻻنتهاء من أعمال مشروع الربط الكهربائى مع السعودية

أكد الدكتور مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الجدول الزمني لمشروع الربط بين مصر و السعوديه لتبادل 3 الألف ميجا وات يتضمن تشغيل المرحلة الأولى فى مايو 2025 بقدرة 1500 ميجا وات ، و تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات نوفمبر من نفس العام.
و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " ، أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمشروع بنسبة تجاوزت ال 30% ، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهر من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب المصرى.
قال المصدر أن أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.
و يرى المصدر، أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية يعتبر من أكبر و أهم المشروعات بالمنطقة بالكامل ، موكدا أن مصر تخطط لتصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها مصر.
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