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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: حقيبة تدريبية لتعريف التلاميذ بالمشروعات القومية

الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:17 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: حقيبة تدريبية لتعريف التلاميذ بالمشروعات القومية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 
 
وزير التعليم: حقيبة تدريبية للطلاب لتعريف التلاميذ بالمشروعات القومية
 
الخشت: تنكيس الأعلام بجامعة القاهرة حدادا على شهداء غزة
 
الصحة تعلن التقرير اليومى لحملة "100 يوم صحة"
 
مرفق الكهرباء يوضح المسافة الآمنة للسكن بجوار الخطوط الهوائية
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال شركتى النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية
 






الخشت

جامعه القاهره

مرفق الكهرباء

التنميه المحليه

محافظ القاهره



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