أخبار × 24 ساعة.. التعليم: حقيبة تدريبية لتعريف التلاميذ بالمشروعات القومية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
وزير التعليم: حقيبة تدريبية للطلاب لتعريف التلاميذ بالمشروعات القومية
الخشت: تنكيس الأعلام بجامعة القاهرة حدادا على شهداء غزة
الصحة تعلن التقرير اليومى لحملة "100 يوم صحة"
مرفق الكهرباء يوضح المسافة الآمنة للسكن بجوار الخطوط الهوائية
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال شركتى النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية
وزير التعليم ومحافظ السويس يفتتحان مدارس ويتابعان الأعمال بمدرسة النيل الدولية
الصحة: 80 ألفا و977 زائرا للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان
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