الخشت: تنكيس الأعلام بجامعة القاهرة حدادا على شهداء غزة

كتب محمد صبحى

تنفيذًا لقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنكيس أعلام جامعة القاهرة حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأعربت جامعة القاهرة عن تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التى اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه أحداث غزة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام فى العالم، تتضامن مع أهالى قطاع غزة، وتدعو المجتمع العالمى إلى القيام بواجباته ودعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.