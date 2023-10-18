وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال شركتى النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية

كتب سيد الخلفاوى

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم عمل شركتى النظافة المكلفتين للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة وفقاً للتعاقد المبرم بين المحافظة والشركتين، حيث قام وزير التنمية المحلية ومحافظ بالقاهرة بتفقد عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والميادين في أحياء المنطقتين لمتابعة مستوي النظافة وعمل الشركتين على أرض الواقع وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الدورية من وزارة التنمية المحلية لعمل شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة.

وخلال الجولة أكد وزير التنمية المحلية حرص الدولة على قيام شركات القطاع الخاص بالالتزام بالتعاقدات التي أبرتهما مع المحافظة لحصول المواطنين على أفضل خدمة وأداء من الشركتين في أحياء القاهرة فيما يخص ملف النظافة بما يحقق رضاهم عن أداء الشركتين ، ووجه اللواء هشام آمنة الوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بالوزارة بالمرور الدوري والمستمر على أحياء المنطقتين الشرقية والغربية لمتابعة عمل الشركتين على أرض الواقع بخلاف آليات المتابعة والرقابة التي تقوم بها محافظة القاهرة.

كما وجه وزير التنمية المحلية نواب المحافظ ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بمتابعة السيارات التي تقوم بإلقاء مخلفات الهدم والبناء واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن لمنع وجود تراكمات في أي منطقة أو أرض فضاء بالعاصمة.

وشدد اللواء هشام آمنة على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس فى تلك الخدمة بالشارع، فى ظل الدعم الذى قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص العاملة فى المنظومة الجديدة بالقاهرة.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة السيد رئيس مجلس الوزراء ، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة .

وأوضح محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة من المحافظة لعمل شركتى النظافة الجديدة في الأحياء التي تعمل بها بالإضافة إلى جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل بالعاصمة بصورة يومية لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة بما يحقق رضا المواطن .

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك حملات مكثفة بصورة يومية تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع القمامة والمخلفات لاستعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، مضيفاً أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.

وأكد اللواء خالد عبد العال أن معيار نجاح المنظومة الجديدة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع .



وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان منظومة النظافة



وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان منظومة النظافة