وقفة لأبناء قنا تضامنا مع الشعب الفلسطينى والعدوان على قطاع غزة.. صور

قنا صابر سعيد

نظم عدد كبير من أبناء محافظة قنا منذ قليل، وقفة تضامنية من ميدان الساعة، وذلك وقوفا مع القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة.

وردد المشاركين "غزة غزة رمز العزة والنصر للقدس.. يا فلسطين يا فلسطين.. فلسطين عربية، فلسطين احنا معاكي بالملايين"، مع مشاركة من فئة كبيرة للشباب وكبار السن وطلاب الجامعات في الوقفة التضامنية.

ويذكر أن الوقفة جاءت تزامنا مع حديث الرئيس السيسي ورفض فكرة تهجير أهالي غزة إلي سيناء، والتضامن من القضية الفلسطينية جراء العدوان على قطاع غزة.