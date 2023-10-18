مبادرة مشروعك توفر 51 ألف فرصة عمل للشباب بسوهاج.. التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

مبادرة مشروعك التى تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى المحافظات، بفائدة تبدأ من 5%، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

المبادرة حققت المستحيل على أرض محافظة سوهاج داخل 14 وحدة محلية وحى من خلال مشروعات ضمت (تجارة سيراميك – مفروشات – مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظائر مواشي – تجارة الحبوب – ورش موبيليا.. وغيرها)، حيث تم تنفيذ 23 ألفا 288 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 3 مليار و486 مليون و 997 ألف جنيه.

1 – الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا عدد المشروعات 3467 مشروع، وفرت 7674 فرصة عمل.

2 – الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام عدد المشروعات 2530 مشروع وفرت 2530 ألف فرصة عمل.

3 – الوحدة المحية لمركز ومدينة طما عدد المشروعات 2656 مشروع وفرت 5294 فرصة عمل.

4 - الوحدة المحية لمركز ومدينة المنشاه عدد المشروعات 2378 مشروع وفرت 8914 فرصة عمل.

5 - الوحدة المحية لمركز ومدينة المراغة عدد المشروعات 2284 مشروع وفرت 4608 فرصة عمل.

6 - الوحدة المحية لمركز ومدينة جهينة عدد المشروعات 2283 مشروع وفرت 6802 وفرت فرصة عمل.

7 - الوحدة المحية لمركز ومدينة البلينا عدد المشروعات 2166 مشروع وفرت 6548 فرصة عمل.

8 - الوحدة المحية بحي غرب سوهاج عدد المشروعات 640 مشروع وفرت 850 فرصة عمل.

9 - الوحدة المحية لمركز ومدينة جرجا عدد المشروعات 1752 مشروعً وفرت 2961 فرصة عمل.

10 – الوحدة المحلية بحي شرق سوهاج عدد المشروعات 643 مشروع وفرت 1383 فرصة عمل.

11 – الوحدة المحلية للمركز ومدينة سوهاج عدد المشروعات 1082 مشروع وفرت 1913 فرصة عمل.

12 – الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم عدد المشروعات 895 مشروع وفرت 905 فرصة عمل.

13 – الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته عدد المشروعات 391 مشروع وفرت 778 فرصة عمل.

14 – الوحدة المحلية للحى الكوثر عدد امشروعات121 مشروع وفرت 524 فرصة عمل.

ومن أكثر المراكز تفاعلا في المبادرة طهطا ودار السام وطما ولمراغة والمنشاه من خلال المشروعات المنفذة بها وخلق فرص العمل.