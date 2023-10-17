9.2 مليون جنيه دعم مالى لتنمية المشروعات الحرفية الصغيرة بالفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

تقدم محافظة الفيوم دعما واسعا وغير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة، لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، لدعم التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية، وهو الأولوية التى وضعتها الدولة فى إهتماماتها منذ 9 سنوات، وبدأت تؤتى ثمارها بقوة على مستوى جميع المحافظات، وكان لمحافظة الفيوم نصيب كبير من هذا الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، دعمًا ماليًا لعدد من المستفيدين الأولى بالرعاية، لتنمية مشروعاتهم الحرفية الصغيرة، والنهوض بمستوى أسرهم، بقيمة 9,2 مليون جنيه، بالتعاون بين جمعية الأورمان وبرنامج "فرصة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، فى إطار التنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى فى المنحة المقدمة من البنك الدولى، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وقال محافظ الفيوم، إن هناك تعاون بناء ومثمر بين مؤسسات المجتمع المدنى ومحافظة الفيوم، بما يعود بالنفع على الفئات الأكثر احتياجًا بالأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن دعم تلك الفئات.

وأشار المحافظ، إلى أن القيادة السياسية للدولة المصرية، منذ عام 2014 وضعت على رأس أولوياتها التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، وخطت القيادة السياسية فى سبيل ذلك خطوات جريئة من خلال الإصلاح الاقتصادى الممتد، للوصول إلى الجمهورية الجديدة، واتخذت من أجل ذلك قرارات صعبة فى ظل ظروف حرجة وتحديات تواجه معظم دول العالم، بهدف الحماية الاجتماعية لأهالينا، بالتدخلات الإيجابية من خلال برامج تكافل وكرامة، وتوفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا التمويلات البنكية الميسرة.

وأكد المحافظ، أهمية العمل يدًا واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن جمعية الأورمان لها مشاركات بناءة وفاعلة خلال السنوات الماضية، فى مختلف تدخلات الحماية الاجتماعية، والآن تعمل فى إطار من العمل الموحد والجهود المشتركة، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مشددًا على الاستفادة القصوى من الدعم المادى المقدم لأصحاب المشروعات الحرفية الصغيرة، للعمل على التوسع فى تلك المشروعات للانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج والاكتفاء، مستشهدًا بقول السيد رئيس الجمهورية "مستقبل مصر الجاد بإيدينا"، وأن هذا المستقبل الجاد يأتى بالعمل والصبر.

وقالت مها الحفناوى رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بوزارة التضامن الاجتماعى، إن هناك جهود متميزة للارتقاء بمختلف القطاعات على أرض محافظة الفيوم، معربةً عن سعادتها بالمشاركة فى احتفالية جمعية الأورمان لتسليم الدعم المالى لأصحاب المشروعات الحرفية الصغيرة، بهدف الانطلاق إلى وضع أفضل لأسرهم، وبما يسهم بشكل كبير فى زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى محور التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية.

ولفتت إلى أنه تم توزيع دعم مالى لعدد 368 مستفيدًا لتنمية مشروعاتهم الحرفية الصغيرة، بقيمة 9,2 مليون جنيه، بواقع 25 ألف جنيه لكل مستفيد، مشيرةً إلى أن ذلك الدعم منحة مقدمة من البنك الدولى ضمن برنامج "فرصة"، فى إطار التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى جمعية الأورمان ومحافظة الفيوم، لدعم أصحاب مشروعات الحرف اليدوية بالأسر الأولى بالرعاية، لتحسين حياة المواطنين بمختلف مراكز محافظة الفيوم، والعمل على رفع الوعى لديهم بأهمية تنمية مشروعاتهم الصغيرة، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 لتنمية الأسرة المصرية.

وقال مدحت عبدالرشيد مدير التشغيل الذاتى ونقل الأصول ببرنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الفيوم من المحافظات المستهدفة بتمويلات البنك الدولى من خلال برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن البرنامج يعد مبادرةً وطنيةً تستهدف مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة بها بالمنح المالية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الجادة، مؤكدًا على العمل لنجاح تلك المشروعات واستمراريتها والتوسع فيها، والتعامل معها كمورد من الموارد الاقتصادية المهمة، معربًا عن أمله بأن يحقق الدعم الأهداف المرجوة منه لأصحاب المشروعات الحرفية.

وقال إمام أحمد إمام مدير المشروعات بجمعية الأورمان الخيرية بالفيوم، إن هناك تعاون بناء ومثمر بين الجمعية ومحافظة الفيوم، موضحًا أنه تم تسليم دعم مالى لمشروعات التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية، المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع البنك الدولى من خلال برنامج "فرصة"، فى إطار التنسيق بين الوزارة ممثلة فى جمعية الأورمان ومحافظة الفيوم، لدعم أصحاب مشروعات الحرف اليدوية خاصة الفئات المستهدفة ببرنامج تكافل وكرامة.

وأضاف، أن محافظة الفيوم قد استحوذت على نسبة تتجاوز 35%، من إجمالى القيمة الممنوحة لمختلف محافظات الجمهورية لتنمية المشروعات الحرفية الصغيرة، والمقدرة بمبلغ 25 مليون جنيه لكل المحافظات، كما استفادت المحافظة بمبلغ 66 مليون جنيه، لتركيب وصلات مياه الشرب لمنازل الأولى بالرعاية، من القيمة المقدرة لمختلف محافظات الجمهورية بمبلغ 100 مليون جنيه، بهدف زيادة الإنتاج بتلك المشروعات واستدامتها، مؤكدًا أن جمعية الأورمان وبرنامج فرصة يقومان بتوفير مكونات ومقومات المشروع الحرفى الصغير، كما تتم متابعته دوريًا من قبل مسئولى الجمعية، لافتًا إلى أنه منذ بداية عام 2023 حتى الآن، تم تنفيذ مشروعات وتدخلات إجتماعية على أرض الفيوم، بمبلغ 90 مليون جنيه.

وأوضح رمضان عبد السلام المدير التنفيذى لجمعية الأورمان بالفيوم، أن منحة برنامج "فرصة"، تستهدف تنمية مشروعات أصحاب الحرف اليدوية والمهنية الصغيرة، التى تشمل محلات البقالة والأعلاف، ومحال الخياطة، وورش التطريز، ومحلات المستلزمات الكهربائية البسيطة، وتربية الأغنام، والإكسسوارات الحريمى، وإكسسوار السيارات، وورش ميكانيكا السيارات، وورش التنجيد، ومحال الملابس الجاهزة، ومحال المنظفات، وصالونات الحلاقة، وورش الحدادة، والنجارة، ومطاعم الأكلات الشعبية، وصيانة الأجهزة الكهربائية، وغيرها.