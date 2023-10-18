الفوائد الصحية للشاي الأخضر:تكمن فوائد الشاي الأخضر في غناه بالبوليفينول، وخاصة الكاتيكين، ومن بين هذه العناصر، يحتل Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) هو المسئول عن معظم الفوائد الصحية المشهورة للشاي الأخضر، فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية المرتبطة بالاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر:
1. يخفض ضغط الدم..
قد يكون للكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر تأثير قصير المدى على خفض ضغط الدم، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من ضغط الدم الانقباضي أكثر من 130 ملم زئبق، وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ونشرت في المجلة الأوروبية للتغذية.
2. تحكم أفضل في نسبة السكر في الدم..
تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يعزز إدارة نسبة السكر في الدم وحساسية الأنسولين، وجدت دراسة أجريت عام 2021 شملت البالغين في الصين أن أولئك الذين شربوا الشاي الأخضر كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي الأخضر أو يشربوا أنواعًا أخرى من الشاي، ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.
3. تحسين الاسترخاء والمزاج..
المادة التى تسمى L-theanine الموجود في الشاي الأخضر تعزز الاسترخاء والوظيفة الإدراكية، وفي مراجعة عام 2017 نشرت في مجلة Phytomedicine، وجد الباحثون أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في الحد من القلق وتحسين الذاكرة وكذلك مدى الانتباه، وجدت دراسة أجريت عام 2022 أن المراهقين (12-18 عامًا) الذين شربوا 6 أكواب من الشاي الأخضر منزوع الكافيين يوميًا لمدة 6 أسابيع كانت لديهم هرمونات توتر أقل وتحسنت أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر.
الشاى الاخضر
ما هي كمية الشاي الأخضر التي يجب أن أتناولها؟
في حين أن هناك العديد من الفوائد المرتبطة باستهلاك الشاي الأخضر، فمن المهم ملاحظة أن الكثير منها يأتي بعد تناول 6 أكواب يوميًا أو من خلال مكملات مستخلص الشاي الأخضر.
يُنصح بالمحافظة على تناول أقل من 8 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا لتجنب الإفراط في تناول الكافيين، وينصح المراة الحامل، بعدم تناول أكثر من 6 أكواب في اليوم، علاوة على ذلك، فإن الاستهلاك العالي للشاي الأخضر للحصول على الفوائد المذكورة أعلاه قد يتفاعل مع بعض الأدوية الموصوفة مثل بعض الستاتينات والمضادات الحيوية وحاصرات بيتا، لذلك، إذا كنت ترغب في تناول الكثير من الشاي الأخضر في اليوم، فمن الأفضل استشارة طبيبك أو أخصائي التغذية المعتمد أولاً، خاصة إذا كان لديك أي حالة صحية موجودة مسبقًا.
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