يُنصح بالمحافظة على تناول أقل من 8 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا لتجنب الإفراط في تناول الكافيين، وينصح المراة الحامل، بعدم تناول أكثر من 6 أكواب في اليوم، علاوة على ذلك، فإن الاستهلاك العالي للشاي الأخضر للحصول على الفوائد المذكورة أعلاه قد يتفاعل مع بعض الأدوية الموصوفة مثل بعض الستاتينات والمضادات الحيوية وحاصرات بيتا، لذلك، إذا كنت ترغب في تناول الكثير من الشاي الأخضر في اليوم، فمن الأفضل استشارة طبيبك أو أخصائي التغذية المعتمد أولاً، خاصة إذا كان لديك أي حالة صحية موجودة مسبقًا.