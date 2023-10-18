اتحاد الصحفيين العرب يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

محمد السيد - علاء رضوان

ادان الاتحاد العام للصحفيين العرب المجازر الصهيونية البربرية البشعة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب المحاصر في غزة والتي راح ضحيتها أكثر من أربعة آلاف شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والزملاء الصحفيين.

وأضاف البيان: وإذ توام آلة الحرب الإسرائيلية كل جرائم الحرب من قتل وتدمير وحرق وهدم المباني والعمارات مستخدمة في ذلك أشد الأسلحة الفتاكة والطيران ضد المدنيين العزل، فإن الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب بمحاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية وتقديم قادتها للمحاكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد ارتكابها مجزرة العدوان الوحشي على مستشفي "المعمداني" في غزة الذي استشهد خلاله أكثر من 1000 شهد وجريح، وذلك في غارة للاحتلال الصهيوني مساء أمس على ساحة المستشفى، بالإضافة إلى أن هناك المئات مازالوا تحت الأنقاض.

ويطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية المهنية، بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الصهيوني وضرورة كسر الحصار على غزة فورا، خاصة وأن الشعب الفلسطيني هناك مستلزمات ضرورية لمساعدته لمواجهة هذا العدوان الناري خاصة بعد قطع المياه والكهرباء.

ويدعو اتحاد الصحفيين العرب جميع الصحفيين والكتاب والمثقفين في كل مكان ترفع صوتهم بإدانة عن غزة المجازر الصهيونية في قطاع غزة، فإنه يطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرائم الوحشة وإدانة مرتكبها، كما يدعو الاتحاد المنظمات والاتحادات المهنية العربية لتحرك على المستوي الشعبي لدعم الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، كما يدعو المنظمات والقيادات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة بإسقاط خلافاتهم الصغيرة وتجميع قواهم السادية والمعنوية لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني البطل.