اليوم السابع
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زراعة الوادى الجديد تحتفى بأفضل مزارع ومرشد زراعى لمحصول القمح بعد تكريم الوزير لهما

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:12 ص
زراعة الوادى الجديد تحتفى بأفضل مزارع ومرشد زراعى لمحصول القمح بعد تكريم الوزير لهما الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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هنأ الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد المزارع محمود احمد على  من مدينة موط بالداخلة لتحقيقه أعلى إنتاجية من محصول القمح للموسم الزراعى المنقضى بإجمالى 25.5 اردب قمح من صنف سدس حيث كرمه السيد القصير وزير الزراعة كما جرى تكريم المهندس محمد علي  رئيس قسم الارشاد أخصائي القمح بمركز الارشاد الزراعي بمدينة موط فى حفل تكريم أفضل مزارع ومشرف زراعى لمحصول القمح و كذلك ختام فعاليات الحملة القومية للنهوض بالمحصول.
 
وكان  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شهد الاحتفالية بحضور  الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورة هنية الاتربي المدير التنفيذي لمكون دعم المشروعات البحثية والتطبيقية والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور رضا محمد على المدير السابق لمعهد المحاصيل الحقلية وعدد من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وأكاديمية البحث العلمى.
 
ووجه وزير الزراعة الشكر والتقدير، لكافة المزارعين على مستوى الجمهورية، لدورهم في تحقيق الأمن الغذائي، وإصرارهم على زيادة الانتاج، وخاصة مزارعي القمح، واصحاب الانتاجية العالية، من هذا المحصول الاستراتيجي الهام، كما وجه الشكر أيضا الى كافة العاملين بالاجهزة المعنية بالوزارة ومركز البحوث الزراعية، نظرا لما يقدمونه من دعم وتواصل وإرشاد وتوعية للمزارعين، لزيادة انتاجيتهم.
 
وفي نهاية الاحتفال قام وزير الزراعة بتكريم بعض مزارعى القمح الذين حققوا أعلى انتاجية، فضلا عن وكلاء الوزارة والمرشدين الزراعيين في المحافظات التي حققت إنتاجية عالية ونسبة كبيرة في توريد المحصول.
 
 
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زراعة الوادي الجديد

أفضل انتاجيه لمحصول القمح

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