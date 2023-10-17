تعليم الوادى الجديد ينفذ ورشة عمل لمنهج التربية الوطنية فى المرحلة الثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ورشة عمل تدريبية على منهجى التربية الوطنية والمواطنة وحقوق الانسان بالتنسيق مع توجيه عام المواد الفلسفية للتعليم الثانوى، وذلك ضمن خطة العمل على تطوير الآداء والنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة، وخلال الورشة جرى مناقشة عدة محاور ووضع الخطوط العريضة لتدريس المنهج وفق الخطة الزمنية .

وفى سياق آخر أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالمحافظة ، على انتظام رحلات الأتوبيس الطائر الذي يقل موجهى عموم واوائل الإدارة للمواد الدراسية المختلفة لمتابعة منظومة العمل بالادارات التعليمية على مستوى مراكز المحافظة حيث بدأ رحلته أمس الإثنين بإدارة باريس التعليمية وخاصة مدارس قرى الأربعين والمناطق النائية وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى لسد العجز بجميع التخصصات وحال وجود أي عقبات او مشكلات يتم تذليها بشكل فورى وعدم المغادرة إلا بعد التأكد من حل جميع المشكلات والإطمئنان على انضباط العملية التعليمية ومن المقرر استئناف رحلاته إلى عدة مواقع أخرى بصورة مفاجئة تأكيدا على تقييم العمليات التعليمية بدقة وشفافية.

وأشار المهندس سيد إلى إستمرار أعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وبجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وخاصة المناطق النائية لمتابعة منظومة العمل وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى للجميع والعمل على تذليل اى من العقبات والمشكلات التى قد تعرقل سير العمل وبما يضمن خدمة تعليمية متميزة للطلاب.