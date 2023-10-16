حملات نظافة مكبرة بالمنطقة الصناعية فى بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، حملات نظافة مكبرة بالمنطقة الصناعية ببلطيم، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لإنهاء الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء عمرو الفداوى رئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم الاثنين، حملة نظافة مكبرة للمنطقة الصناعية، وقام جهاز النظافة والتجميل بالمدينة برفع القمامة وقص الأشجار ومسح طرق المنطقة، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمصانع وتسيير الحركة المرورية بها في جميع شوارع المنطقة الصناعية، جاء ذلك تحت إشراف ياسر سرور، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، وإمام السبيعي، مدير المنطقة الصناعية ببلطيم، وأشرف الطبجي، مشرف المنطقة والأجهزة المعاونة لهم.