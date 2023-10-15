حملات نظافة يومية واستعداد لموسم الشتاء بمركزى بلطيم ودسوق.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينتا بلطيم ودسوق أعمال حملات النظافة والتجميل بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً وضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استعدادات الحملة الميكانيكية ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات الثقيلة والسيارات وسيارة المكبس والآلات والجرارات، تمهيداً لبدء العمل اليومى بالفترة الصباحية، وذلك من خلال القيام بأعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية والغربية والدائرى البحرى ومنطقة الهضبة ومنطقة المقابر ومحيط المدارس ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية، وكذا كورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية وغيرها من المناطق، المستهدفة تباعاً.

وأكد الفداوى، على تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بالمدينة والقرى وتوجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفورى بقطاع النظافة والتجميل حيث رفع المتولد اليومى من المخلفات والقمامة ونقل الحاويات إلى المقلب الوسيط ومنها إلى المقلب الرئيسى والتخلص منها بشكل صحى أمن.

كما تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مدينة دسوق، سير العمل بجهاز النظافة والتجميل وحملات نظافة مكثفة وتقليم وتهذيب الاشجار، ومتابعة المواقف وتطهير خطوط الصرف الصحى، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء، وتحسين الخدمات والمرافق، بأحياء مدينة دسوق بالإضافة إلى رى وتهذيب وتقليم الأشجار وقص النجيل على جانبي الطرق، والميادين العامة، والعناية بها للحفاظ عليها من التلف ورفع مخلفات التقليم على مدار اليوم، وذلك فى إطار رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء، ورفع كفاءة خطوط وغرف الصرف الصحي وصفايات الأمطار والخطة الزمنية بين الوحدة المحلية.