اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بعد مقتل معلم..

الشرطة الفرنسية تخلى مدرسة فى مدينة أراس بعد تهديد بوجود قنبلة.. فيديو

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 12:35 م
الشرطة الفرنسية تخلى مدرسة فى مدينة أراس بعد تهديد بوجود قنبلة.. فيديو الشرطة الفرنسية
كتبت:هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أخلت الشرطة الفرنسية مدرسة في أراس بشمال فرنسا، وهى التي قتل فيها أحد المدرسين الأسبوع الماضى، بسبب تهديد بوجود قنبلة.
وصدم مقتل دومينيك برنارد يوم الجمعة البلاد، وأدى إلى دعوات لتشديد الإجراءات الأمنية في المدارس، ووضعت الحكومة الفرنسية البلاد بالفعل في حالة تأهب ونشرت 7000 جندي.
 
وجاء الهجوم على منطقة آراس، موطن عدد كبير من السكان اليهود والمسلمين، في ظل الصراع المتزايد في الشرق الأوسط، وتم القبض على المهاجم المشتبه به، وهو روسي يبلغ من العمر 20 عامًا، بتهمة القتل، بينما أصاب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة في المدرسة التي كان يدرس فيها.
 
 






فرنسا

اخلاء مدرسة

فلسطين وإسرائيل

الشرطة الفرنسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة