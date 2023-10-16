الشرطة الفرنسية تخلى مدرسة فى مدينة أراس بعد تهديد بوجود قنبلة.. فيديو

كتبت:هناء أبو العز

أخلت الشرطة الفرنسية مدرسة في أراس بشمال فرنسا، وهى التي قتل فيها أحد المدرسين الأسبوع الماضى، بسبب تهديد بوجود قنبلة.

BREAKING: School in Arras, France, where a teacher was stabbed, has been evacuated over bomb threat



pic.twitter.com/VBYpFllmvZ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 16, 2023

وصدم مقتل دومينيك برنارد يوم الجمعة البلاد، وأدى إلى دعوات لتشديد الإجراءات الأمنية في المدارس، ووضعت الحكومة الفرنسية البلاد بالفعل في حالة تأهب ونشرت 7000 جندي.

وجاء الهجوم على منطقة آراس، موطن عدد كبير من السكان اليهود والمسلمين، في ظل الصراع المتزايد في الشرق الأوسط، وتم القبض على المهاجم المشتبه به، وهو روسي يبلغ من العمر 20 عامًا، بتهمة القتل، بينما أصاب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة في المدرسة التي كان يدرس فيها.