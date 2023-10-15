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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 25 رحلة طيران دولية أوروبية

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:20 م
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 25 رحلة طيران دولية أوروبية مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 25 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل ضمن 138 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.
 
وتصل رحلات اليوم من عدة دول مختلفة بينها 6 رحلات من إيطاليا، و4 رحلات من ألمانيا، رحلة من بلجيكا، رحلتين داخليتين، رحلتين من سويسرا، 4 من بولندا. 
 
يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من امس السبت، وحتى نهاية الأسبوع 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.






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