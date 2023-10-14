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مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة طيران دولية سياحية على مدار ساعات اليوم

السبت، 14 أكتوبر 2023 01:29 م
مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة طيران دولية سياحية على مدار ساعات اليوم مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 35  رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل ضمن 138 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم ارض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة. 
 
ويعتبر وصول اليوم أعلى معدل وصول أسبوعى يصل المطار، وإن أغلب الرحلات الوافدة اليوم من بولندا والتشيك وألمانيا وإيطاليا.
 
يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.
 
 
 
 
 






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